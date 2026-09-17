Пашинян заявил, что записался на дополнительные курсы русского языка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства страны, когда начали обсуждать доплаты чиновникам, которые повышают свою квалификацию, заявил, что проходит дополнительные курсы русского языка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА Клычков: с Запада...
- Норвежский лыжник...
- АЛ Посол Кумар: Инди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым