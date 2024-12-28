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«Мы попали в осиное гнездо»: бои на Курщине настолько тяжелые, что ВСУ не рискуют забирать своих погибших

«Мы попали в осиное гнездо»: бои на Курщине настолько тяжелые, что ВСУ не рискуют забирать своих погибших

Принадлежащее семье бывшего офицера советских и российских  спецслужб, затем крупного предпринимателя из девяностых, чиновника и сенатора, а ныне британского барона Александра Лебедева британское издание The Independent также пишет о тяжелом положении частей ВСУ на Курщине.

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Комментарии
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Игорь Максаков
...., и уничтожены!
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17 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Странная оценка укронацистами. Укронацисты не ожидали столь агрессивной реакции русских в Курской области. А они ожидали их с цветами будут встречать, этих убийц и мародеров?
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16 час.
Юрий анин
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15 час.

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