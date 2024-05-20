Фьюри считает, что он выиграл бой с Усиком 

Британский боксер объяснил политическими мотивами исход поединка против украинского оппонента. По словам Тайсона Фьюри, страна Александра Усика сейчас находится в «ужасающем состоянии», поэтому и отдали победу украинцу.
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