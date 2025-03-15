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Бублик – Муте после того, как тот сказал, что не готов принимать подачу: «Мне насрать»

Бублик – Муте после того, как тот сказал, что не готов принимать подачу: «Мне насрать»

На турнире в Финиксе казахстанец вел 5:1, но дважды не смог подать на матч. При счете 5:5 он снова сделал брейк и начал набивать мяч перед подачей.

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