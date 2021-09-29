Вечерняя Москва

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Ветеринары рассказали, как предотвратить сердечные заболевания у домашних животных

Ветеринары рассказали, как предотвратить сердечные заболевания у домашних животных

Заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются в том числе и у домашних животных. Во Всемирный день сердца, 29 сентября, начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных Дмитрий Кузнецов рассказал о профилактике болезней у питомцев.

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