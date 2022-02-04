Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Мяч попал в руку Уотмору во время голевой атаки «Мидлсбро» в матче с «МЮ». Судья Тэйлор после ВАР засчитал гол

«Мидлсбро» сравнял счет в матче Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, второй тайм). Мэтт Крукс замкнул мяч в пустые ворота после паса Данкана Уотмора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх