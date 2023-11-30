Врач объяснила, почему морская рыба полезнее речной

Врач-диетолог Елена Тихомирова объяснила, почему морская рыба полезнее речной. Эксперт отметила, что жир морской рыбы, например, скумбрии или сельди — омега-3 жирные кислоты, необходимые организму и полезные для улучшения сердечно-сосудистой системы, стимулирующие иммунную защиту организма.
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