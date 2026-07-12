Иран и США обменялись ударами на Ближнем Востоке

КСИР закрыл Ормузский пролив, США нанесли новые удары по Ирану по приказу Трампа.Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после серии взаимных военных действий Ирана и США, информирует РИА "Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии