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Джошуа Ван проведет реванш с Алешандре Пантожей 20 сентября на UFC 331

Чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Джошуа Ван проведет бой против Алешандре Пантожи 20 сентября на UFC 331 в Калифорнии.

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