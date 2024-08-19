Турецкий аналитик и член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк выразил мнение, что целью покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа было продлить конфликт на Украине.
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