«Даллас» прошел «Миннесоту» и сыграет в финальной серии с «Бостоном»

В четверг в пятой встрече финала Западной конференции техасцы победили со счетом 124:103, 4-1. В решающей серии сезона сойдутся победитель регулярного чемпионата «Бостон» и «Даллас», который был посеян под 5-м номером на Западе.
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