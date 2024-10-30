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Европейские чиновники заявили о тихой тоске по Трампу

Европейские чиновники заявили о тихой тоске по Трампу

Европейские чиновники «тихо тоскуют» по бывшему президенту США Дональду Трампу и считают, что его победа на американских выборах может стать тем, что нужно Европейскому союзу (ЕС) для укрепления обороны блока.

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