Европейские чиновники заявили о тихой тоске по Трампу

Европейские чиновники «тихо тоскуют» по бывшему президенту США Дональду Трампу и считают, что его победа на американских выборах может стать тем, что нужно Европейскому союзу (ЕС) для укрепления обороны блока.
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