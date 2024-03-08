Фигуристка Туктамышева: буду пить пиво, мне нравится

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой рассказала о своей любви к пиву, ответив на упреки, с которыми столкнулась из-за того, что пила этот напиток в эфире YouTube-канала "СБГ ШОУ".