Илона Маска возмутила насильственная мобилизация на Украине

Американский предприниматель Илон Маск возмутился насильственной тактикой мобилизации на Украине.Предприниматель Дэвид Сакс поделился видео в социальной сети X* (бывшая Twitter), на котором видно задержание автобуса с 34 мужчинами призывного возраста, пытавшимися нелегально въехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации.