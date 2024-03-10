Илона Маска возмутила насильственная мобилизация на Украине

Американский предприниматель Илон Маск возмутился насильственной тактикой мобилизации на Украине.Предприниматель Дэвид Сакс поделился видео в социальной сети X* (бывшая Twitter), на котором видно задержание автобуса с 34 мужчинами призывного возраста, пытавшимися нелегально въехать в Румынию, чтобы избежать мобилизации.
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