Комментарии украинских "патриотов" о Женеве. Украину пытаются выставить центром мира

Элина МорозоваПолитикаКомментарии украинских "патриотов" о Женеве. Украину пытаются выставить центром мира Когда читаю как реагируют украинские патриоты и политики на встречу в Женеве не понимаю - плакать или смеяться.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейА эту обезьяну со смартфоном, кто прифотошопил ? ))))Виктор ШиховцевБаканов. Или Ермак...Элина МорозоваЭто они сами к нему пришопились с благоговением...СергейХоть так Зеленский приблизился к политикам такого уровня. А то всё по майданах скачет.Комментировать
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