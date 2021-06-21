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Комментарии украинских "патриотов" о Женеве. Украину пытаются выставить центром мира

Комментарии украинских "патриотов" о Женеве. Украину пытаются выставить центром мира

Когда читаю как реагируют украинские патриоты и политики на встречу в Женеве не понимаю - плакать или смеяться.

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Сергей
А эту обезьяну со смартфоном, кто прифотошопил ? ))))
Виктор Шиховцев
Баканов. Или Ермак...
Элина Морозова
Это они сами к нему пришопились с благоговением...
Сергей
Хоть так Зеленский приблизился к политикам такого уровня. А то всё по майданах скачет.

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