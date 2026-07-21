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Царьград

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Клиенты ВТБ тратят на 60% больше при оплате без карты

Клиенты ВТБ тратят на 60% больше при оплате без карты

Клиенты ВТБ продолжают активно применять альтернативные методы оплаты. По итогам первых пяти месяцев 2026 года средний чек у данной категории пользователей оказался на 60% выше, чем при расчетах банковской картой.

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