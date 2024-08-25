💡 Керчь и Армянск частично остались без электричества На местах работают аварийные бригады. По информации «Крымэнерго», электроснабжение восстановить планируют за 3 часа.
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💡 Керчь и Армянск частично остались без электричества На местах работают аварийные бригады. По информации «Крымэнерго», электроснабжение восстановить планируют за 3 часа.