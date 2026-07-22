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В Кировской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик с древесиной

В Верхнекамском районе Кировской области произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, где столкнулись локомотив с одним вагоном и грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом, загруженным древесиной.

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