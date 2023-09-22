Последние новости о ситуации вокруг Украины на 22 сентября 2023 года: На что готов сенатор США ради трагикомика, кто сломал средний палец первой леди, как накажут топ-трансгендера ВСУМы собрали последние новости о происходящем вокруг Украины на 22 сентября 2023 Игорь ЯКУНИНПОДЕЛИТЬСЯ Сержант Сара Эштон-Чирилло, официальный представитель Сил теробороны ВСУ, отстранен от должности Фото: СОЦСЕТИ За сутки российские ПВО сбили 75 украинских беспилотников! «Южная» группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак.