"Мозгов им не хватает": Слова Путина о европолитиках останутся в истории – Марков

vagas Karlito

Ну а как им без ресурсной базы быть то!? Надеялись подтянуть пояса и дождаться манны небесной! каклы обещали преподнести на блюдечке!) Обманули доверчивых! Да тут еще какая то еврокомиссия воду мутит!) Куда не кинь всюду клин! Инерция пока не позволяет полностью оценить во что вляпалась публика немецкая благодаря этой власти! Однозначно жировать перестанут! ремешки на штанах подтянут! А все от того что выбирают не тех!