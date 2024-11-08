Политолог Марков заявил, что заявление Путина о европейских политиках "мозгов им не хватает" останется в истории.
"Мозгов им не хватает": Слова Путина о европолитиках останутся в истории – Марков
Комментарии
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Eduard
Согласен! Политики Запада всюду вмешиваются,хотя не имеют права.Каждый должен своим делом заниматься!
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12 час.
vagas Karlito
Ну а как им без ресурсной базы быть то!? Надеялись подтянуть пояса и дождаться манны небесной! каклы обещали преподнести на блюдечке!) Обманули доверчивых! Да тут еще какая то еврокомиссия воду мутит!) Куда не кинь всюду клин! Инерция пока не позволяет полностью оценить во что вляпалась публика немецкая благодаря этой власти! Однозначно жировать перестанут! ремешки на штанах подтянут! А все от того что выбирают не тех!
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12 час.
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