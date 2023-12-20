Листай.ру [СМИ]
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Листай.ру [СМИ]

356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Долбить фашистов по всем направлениям, а за спиной держать кулак. Время приближается и его пропустить нельзя!ВС РФ стремительн...
  • Леонид Руси
    Путин, на мой взгляд, должен больше и везде говорить о сатанистах запада... этих упырях, этих проклятых... которые уг...Кедми назвал самы...
  • Oleg Che
    100проц правВС РФ прорвали об...

Кедми назвал самый правильный и единственный путь для победы России в СВО

Кедми назвал самый правильный и единственный путь для победы России в СВО

Военно-политический эксперт, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми назвал единственный способ, при котором Россия сможет победить Украину и поставить коллективный Запад на место.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Путин, на мой взгляд, должен больше и везде говорить о сатанистах запада... этих упырях, этих проклятых... которые угрожают планете... Особенно Нагия, Пиндосия и Германия...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх