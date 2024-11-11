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ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета

ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России. Благодаря данным, которые получили контрразведчики, российские военные смогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ.

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