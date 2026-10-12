Идеальное сочетание — собаки и винтажные авто

Фотограф из Бельгии Сандра Хельсохт (Sandra Helsocht) специализируется на съемке детей и животных. Она работает с естественным светом и создает на снимках мягкую уютную атмосферу.
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