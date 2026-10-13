Halloween is right around the corner! Let's debate which horror movie villain is the scariest! (Psst, we want YOU to submit your question ideas to BuzzFeed! Fill out this form, and we might just pick yours! )View Entire Post ›.
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