Серьезная авария произошла на въезде в туннель под Ла-Маншем в в Кокеле (Па-де-Кале). Грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом, пострадали 19 человек, сообщил французский телеканал TF1 .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Shot: экс-полковн...
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым