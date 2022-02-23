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23 февраля челябинская телебашня окрасится в цвет хаки и засияет триколором

Так поздравят южноуральских мужчин с Днем защитника Отечества. Традиционно на все большие праздники на челябинской телебашне включается особая подсветка.

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