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Генеральное сражение состоится летом. Почти 3000 ФАБов - только начало. Полковник СБУ описал исход СВО: "Запад готовит авиагруппу ВСУ"

Генеральное сражение состоится летом. Почти 3000 ФАБов - только начало. Полковник СБУ описал исход СВО: "Запад готовит авиагруппу ВСУ"

ФОТО: Коллаж Царьграда Полковник СБУ в отставке заявил, что на фронте ситуация складывается таким образом, что уже летом, в крайнем случае в сентябре, случится генеральное сражение между Россией и Украиной.

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