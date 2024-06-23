Генеральное сражение состоится летом. Почти 3000 ФАБов - только начало. Полковник СБУ описал исход СВО: "Запад готовит авиагруппу ВСУ"

ФОТО: Коллаж Царьграда Полковник СБУ в отставке заявил, что на фронте ситуация складывается таким образом, что уже летом, в крайнем случае в сентябре, случится генеральное сражение между Россией и Украиной.
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