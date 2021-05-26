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Пожалуйста! Помогите малышам выжить!

Пожалуйста! Помогите малышам выжить!

Санкт-Петербург и ЛО!Мы понимаем, что сейчас "сезон малышей". Их очень много, и всем хочется помочь.

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Елена Бахтина Дюбанова
РЕПОСТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Светлана Лисовская
Репост!!!
Мюмзик
Помогите малышам обрести счастье!
Халикова Эля
Скорейшего обретения ДОМА и СЕМЬИ предестным КОТО-Малышам!!! Репост!!!!!!!!!
Wladimir Соснин
Я живу далеко от Питера ! Но прошу у людей помочь этим детям нашей матушки природы обрести им счастье жить и радоваться жизни. Люди возьмите этих существ ,спасите их от гибели.
techno_unionmailru Петрова
Репост очередным маленьким животным из Питера и скорейшего нахождения дома.

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