Астраханцев приглашают на масштабную медико-профилактическую акцию

5 апреля в городе пройдет большая медицинская акция приуроченная ко Всемирному дню здоровья. В эту пятницу с 12 до 15 часов врачи будут осматривать и консультировать население сразу в нескольких астраханских торговых центрах - ТК «ОСТРОВский», ТЦ «Простор», Дом офицеров «Каспийской флотилии», ТРЦ «СИТИ», ТРЦ «Ярмарка», ТРК «DEXTER», торговый центр на Котовского, 8а.