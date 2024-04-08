Как идет расселение эвакуированных из Кульсары в Мунайлинском районе

6-7 апреля в Мунайлинский район прибыли около 600 человек из города Кульсары. В настоящее время 75 человек размещены в Мунайлинском районе, 29 из них - в гостинице, остальные по их же просьбе направлены в областной центр и другие районы, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.