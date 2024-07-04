«Сразу развелись», — муж Пугачевой заявил, что не стал терпеть выходок певицы

Алла Пугачева в браке с Максимом Галкиным* очень счастлива. В одном из телевизионных эфиров несколько лет назад пара призналась, что вообще никогда не ругается, а их дети Лиза и Гарри даже не видели, чтобы мама и папа скандалили.