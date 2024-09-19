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"Известия": в 7 регионах из-за всплеска ОРВИ и гриппа закрыли школы и детсады

"Известия": в 7 регионах из-за всплеска ОРВИ и гриппа закрыли школы и детсады

С начала сентября семь регионов России отправили воспитанников школьных и дошкольных образовательных учреждений на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте газеты "Известия".

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