Минпромторг назвал список рекомендованных автомобилей для чиновников

Минпромторг РФ составил ряд рекомендованных автомобилей для использования государственными служащими, в список вошли марки Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, УАЗ и китайская фирма Haval, сообщило министерство.
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