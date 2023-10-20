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Минпромторг назвал список рекомендованных автомобилей для чиновников

Минпромторг назвал список рекомендованных автомобилей для чиновников

Минпромторг РФ составил ряд рекомендованных автомобилей для использования государственными служащими, в список вошли марки Lada, «Москвич», Aurus, Evolute, УАЗ и китайская фирма Haval, сообщило министерство.

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