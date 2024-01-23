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Регион 29

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23 января в Архангельской области ожидается усиление южного ветра

Согласно прогнозу Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также метель и гололёдСогласно прогнозу Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также метель и гололёдСиноптики обещают южный ветер 7-12 метров в секунду.

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