23 января в Архангельской области ожидается усиление южного ветра

Согласно прогнозу Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также метель и гололёдСогласно прогнозу Северного УГМС, регион сегодня ожидает небольшой, местами умеренный снег, а также метель и гололёдСиноптики обещают южный ветер 7-12 метров в секунду.
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