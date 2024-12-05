На нескольких площадках Казани прошел очный этап премии «Добрый Татарстан»

На нескольких площадках Казани прошли самопрезентации участников премии «Добрый Татарстан». В этом году для участия в ней поступило 373 заявки, в том числе 230 от волонтеров, 91 от команд, 14 от бизнеса и 38 в номинации Гран-при.
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