В РАН установили, что пищевые добавки Е202, Е203, Е201 безопасны

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) установили, что известные консерванты – сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, а следовательно, безопасны как консервирующие агенты и неприхотливы в хранении.
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