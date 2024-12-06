Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 449 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Это не суд ,а тем более не конституционный ,а сходняк "судейских" проституток в спектакле по мотивам "Евродерьмопорно...Конституционный с...
  • Наталья Эрнст
    Ага, а позже найдут его в ванной, с галстуком на шее 🤪Депутат Дубинский...
  • Александр Жигилий
    А Москва не боится повторения сценария с Арменией - переключение Абхазии на &quot;помощь&quot; от Запада? Там ведь то...Минфин Абхазии со...

В РАН установили, что пищевые добавки Е202, Е203, Е201 безопасны

В РАН установили, что пищевые добавки Е202, Е203, Е201 безопасны

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) установили, что известные консерванты – сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, а следовательно, безопасны как консервирующие агенты и неприхотливы в хранении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх