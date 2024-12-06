В РАН установили, что пищевые добавки Е202, Е203, Е201 безопасны

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН) установили, что известные консерванты – сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и УФ-облучению, а следовательно, безопасны как консервирующие агенты и неприхотливы в хранении.