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Аргументы недели

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На трассе "Таврида" при столкновении с легковым авто перевернулась фура

На трассе "Таврида" при столкновении с легковым авто перевернулась фура

 Ни от легкового «Ниссана», ни от перевернувшейся фуры практически не осталось живого места. На трассе «Таврида» в Симферопольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Nissan и грузового автомобиля Renault.

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