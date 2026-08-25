На трассе "Таврида" при столкновении с легковым авто перевернулась фура

Ни от легкового «Ниссана», ни от перевернувшейся фуры практически не осталось живого места. На трассе «Таврида» в Симферопольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Nissan и грузового автомобиля Renault.
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