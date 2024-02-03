Миноритарии Petropavlovsk попросили УГМК выкупить их акции

Миноритарии Petropavlovsk попросили УГМК выкупить их зависшие акции. Их обращение к новому владельцу золотодобывающих активов - «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) - появилось на сайте Ассоциации розничных инвесторов (АРИ).
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