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Фонд «Защитники Отечества» проводит творческий конкурс

Фонд «Защитники Отечества» проводит творческий конкурс

Фонд «Защитники Отечества» проводит конкурс творческих работ «Памяти героев верны!». Работы принимают до 7 июля в номинациях: эссе на темы «Я в сердце бережно храню» и «Семья героя»; рассказ, посвященный событиям специальной военной операции; авторское стихотворение/песня/фотография/рисунок/плакат; видеоэкскурсия, посвященная событиям СВО.

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