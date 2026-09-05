Тегеран пригрозил США последствиями за продолжение атак на свои суда

Если американские войска продолжат нападать на иранские суда, то Тегеран будет наносить все более мощные удары по военным судам США, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари 5 сентября, сообщает агентство Fars.
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