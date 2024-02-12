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КНДР провела испытания новой системы баллистического управления для боеприпасов РСЗО калибра 240 мм

КНДР провела испытания новой системы баллистического управления для боеприпасов РСЗО калибра 240 мм

Северокорейская армия в скором времени получит на вооружение новый управляемый снаряд для РСЗО калибра 240 мм, накануне прошли испытания новой системы баллистического управления, разработанной Академией национальной обороны КНДР.

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