Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

375 подписчиков

Лидер партии «Альтернатива для Германии» оценила переговоры Путина и Трампа и пообещала изменить курс Берлина

Лидер партии «Альтернатива для Германии» оценила переговоры Путина и Трампа и пообещала изменить курс Берлина

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель высказалась о политике в отношении Москвы и Киева, прокомментировав состоявшийся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым