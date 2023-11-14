НАТО: Потенциал военно-морских сил России в Арктике сохранился

С момента начала Специальной военной операции на Украине ВМС России в Арктике не уменьшили свое присутствие, отметил заместитель командующего объединенного командования сил НАТО в Норфолке Тим Генри в интервью изданию Defense One.
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