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В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

Союз переработчиков пластмасс предложил ввести в России штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора.

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Галина Чемарина
Не прошло и 30 лет, как проснулись и главное в руководстве, даже мусором, снова те же самые, которые сначала разрушили, а теперь начинают делать деньги. "Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришёл......."

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