В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

smi.todayПолитикаВ России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусораСоюз переработчиков пластмасс предложил ввести в России штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ЧемаринаНе прошло и 30 лет, как проснулись и главное в руководстве, даже мусором, снова те же самые, которые сначала разрушили, а теперь начинают делать деньги. "Где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришёл......."Комментировать
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