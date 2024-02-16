Украинский пленный боится возвращаться домой после крушения самолёта Ил-76

Украинский военнопленный из националистического объединения «Азов»* Роман Тутов признался, что после ЧП со сбитым Вооружёнными силами Украины самолётом Ил-76 в Белгородской области боится возвращаться домой по обмену из опасения быть убитым своими же.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии