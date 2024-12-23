В Оренбургской области мощный пожар. Вспыхнула буровая установка. «Вблизи поселка Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины.
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В Оренбургской области мощный пожар. Вспыхнула буровая установка. «Вблизи поселка Красногорский происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины.