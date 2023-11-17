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Китай

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Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для спасения пострадавших при пожаре в здании угольной компании

Пекин, 16 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал приложить все усилия для спасения пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего в четверг утром в здании угольной компании в провинции Шаньси /Северный Китай/.

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