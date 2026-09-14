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Регионы России

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ЛДПР предложила отменить уголовное наказание за защиту дома от незаконного вторжения

ЛДПР предложила отменить уголовное наказание за защиту дома от незаконного вторжения

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в правительство РФ законопроект, направленный на отмену уголовного наказания за самооборону при незаконном проникновении в жилое помещение.

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