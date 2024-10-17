Александр Бельский высказался по вопросу мигрантов-водителей в Петербурге

Пока иностранцам работать в этой сфере не запретили Председатель петербургского Законодательного собрания Александр Бельский в своем телеграм-канале прокомментировал позицию властей города по поводу идеи запрета на работу в сфере общественного транспорта иностранным гражданам.
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