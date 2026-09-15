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Орошение полей в США снижает климатический ущерб от сельского хозяйства

Орошение полей в США снижает климатический ущерб от сельского хозяйства

Полив сельскохозяйственных угодий требует энергии и производит парниковые газы. Но если завтра американские фермеры отключат насосы, атмосфера получит парниковых газов в 363 раза больше — именно столько потребовалось бы освоить дополнительных земель, чтобы компенсировать потерянный урожай.

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