Орошение полей в США снижает климатический ущерб от сельского хозяйства

Полив сельскохозяйственных угодий требует энергии и производит парниковые газы. Но если завтра американские фермеры отключат насосы, атмосфера получит парниковых газов в 363 раза больше — именно столько потребовалось бы освоить дополнительных земель, чтобы компенсировать потерянный урожай.